6ix9ine fait preuve de générosité !

C’est il y a deux jours que l’on découvrait le morceau "FEFE". Si l’on peut y voir 6ix9ine et Nicki Minaj partager une glace, le clip a tout de suite convaincu leur public qui s’est empressé de partager sur les réseaux sociaux.

Tekashi 69 a été victime d’un terrible événement il y a quelques jours, mais il semble tout de même garder la tête sur les épaules et plein d’ambition. On a d’ailleurs pu découvrir le rappeur mener un discours sur son compte Instagram. Il déclare qu’un pourcentage des revenus qu’il allait obtenir avec "FEFE" sera reversé à des programmes d’aide pour les jeunes.

"Après ce qu’il s’est passé il y a quelques jours, j’ai réalisé que demain n’était pas promis. Il y a beaucoup d’enfants à New York et dans le monde qui meurent jeunes. Si je venais à mourir maintenant, je ne serais pas heureux avec moi-même car je n’aurais pas fait assez pour ma communauté. Je suis le roi de New York. C’est ma ville. Donner un pourcentage de la chanson “FEFE” à une œuvre de charité fera de moi une meilleure personne."