A$ap Rocky & Tyler The Creator annoncent un projet commun !

Découvrez leur freestyle "Potato Salad" sans plus attendre...

"Potato Salad", c’est le nom du nouveau freestyle que viennent de révéler A$ap Rocky et Tyler The Creator. Tourné à Paris juste à côté de la tour Eiffel, le clip accompagnant le titre prend des allures rétro / vintage.

Sorti dans le cadre du DVD "AWGE Volume 3", la collaboration des deux rappeurs américains sur ce son se termine en beauté : on découvre en effet l’annonce d’un projet commun, à notre plus grand plaisir.

Intitulé "WANG$AP", le potentiel opus est à prendre avec des pincettes.

Sur Twitter, Tyler The Creator déclarait : "I’ma kill Rocky for that I don’t know whats coming soon or not don’t get yo hopes up n***a just be excited.", ce qui signifie : "Je vais tuer Rocky pour ça, je ne sais pas ce qui sort "bientôt", ne vous faites pas trop d’espoir, ce mec s’est juste excité.".

En attendant de voir si l’information est bonne ou non, on vous laisse découvrir "Potato Salad" sur le morceau "KNOCK KNOCK" de Monica and Missy Elliott ci-dessous !