Kanye West était de passage aux urgences !

Direction l'hôpital West Hills avec Kim Kardashian...

Après avoir tweeté à propos de ses maux de tête, Kanye West et sa femme Kim Kardashian se sont rendus aux urgences pour essayer de comprendre ce qu’il se passait. Plus tôt ce mois-ci, le rappeur avait déjà publié au sujet d'un scanner cérébral qu’il devait passer. Même si cela ne semble pas avoir de rapport, le couple serait allé voir les médecins à cause d’un état grippal avancé.

Selon la publication, Kim Kardashian a amené son mari à l'hôpital West Hills dans la vallée de San Fernando. En prenant une photo d'eux en sortant, elle montre un morceau de papier qui semble être une prescription pour des médicaments pour la tête. Selon TMZ, Kanye West a dû faire face à la grippe et, bien qu'il s'en soit sorti, les symptômes se seraient aggravés, engendrant beaucoup de souffrance.

Après avoir traversé une longue période de production avec la sortie de cinq albums cette année, Kanye West va profiter d'un repos bien mérité cet été. Alors qu'il a dit avoir pour projet de créer 52 albums en 52 semaines, l’artiste fait une pause pour le moment.

A suivre…