Offset a été arrêté !

Le rappeur risque la prison...

Kulture, c’est le nom de la petite fille qu’Offset et Cardi B viennent d’avoir. Alors que le couple est censé s’occuper tranquillement de leur enfant, un événement qui pourrait compromettre la situation est survenu ce week-end.

Le rappeur s’est fait arrêter au volant de sa voiture par la police, te ces derniers ont trouvé de la marijuana ainsi qu’une arme à feu sur lui. Emmené directement et immobilisé, l’artiste risque gros, et pour cause.

Ce n’est en effet pas la première fois que le membre des Migos connait des déboires avec la justice. Il avait entre autres été arrêté en 2015 en plein milieu d’un concert pour possession de narcotiques.

On attend donc de connaitre le verdict, mais Offset pourrait bien passer quelques temps derrière les barreaux…