Maître Gims souhaite la mort de Booba !

Ça ne rigole pas du côté de Meugui

C’est un enregistrement d’appel téléphonique qui vient de leaker sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’une piste vocale dans laquelle on peut entendre Maître Gims vouloir sérieusement la mort de Booba.

"J’ai demandé l’anéantissement de Booba. C’est à dire que j’ai demandé sa destruction pour le mal qu’il veut tenter de me faire, pour l’humiliation qu’il veut me faire"

Maître Gims s’est senti humilié par le D.U.C, et il semble très énervé. Bien entendu, cet enregistrement n’est pas passé inaperçu, et Booba n’a pas manqué de le relayer et de réagir par la même occasion.

En légende, "Le gars parce que j’ai dit qu’y ressemblait à un Simpson sans ses lunettes il est parti invoquer le tout puissant pour ma destruction. Bah dis donc Morray heureusement qu’j’ai pas baisé ta femme"

Certains remettent en cause la véracité de cet enregistrement et disent qu’il s’agit d’un imitateur de Maître Gims.

Une affaire à suivre de près…