Chief Keef utilise son hologramme pour ses tournées !

Une idée de génie...

Si Chief Keef a de gros de problèmes avec la justice, il s’est vu refusé l’entrée de plusieurs territoires dont Chicago, sa ville d’origine.

Pour défendre son prochain album en live, "The Cozart", le rappeur et son équipe se sont donc retrouvés face à un sacré problème, et le moins que l’on puisse dire est qu’il l’on résolu brillamment.

Chief Keef ne fera pas de concerts, mais son hologramme, oui. La 3D du rappeur fera donc le show pendant 90 minutes, et elle sera accompagnée de celles d’autres artistes comme 2Pac, Notorious Big, les NWA ou encore Snoop Dogg.

Une première date de concert se déroulera le 31 aout prochain au Hammersmith Eventim Apollo de Londres et les prix se placeront entre 40 et 170 livres.

Soyez prêts…