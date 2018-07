Kid Cudi revient de loin !

L'artiste en cover du Billboard...

C’est le mois dernier que Kid Cudi dévoilait son album produit par Kanye West. Alors que ce dernier a connu un grand succès, l’artiste a fait l’objet de la cover story du Billboard.

Dans l’interview accordée au média, il est revenu notamment sur sa longue dépression qu’il a réussi à dépasser aujourd’hui. Si actuellement il se sent heureux et plein d’inspiration, Kid Cudi a traversé de longues périodes de vide et de mal-être.

En 2016, il rentrait en clinique de désintoxication après avoir posté une lettre sur Facebook qui avait alerté tout le monde.

"J’ai mis ce message sur Facebook, et je me suis en allé. Quelques heures plus tard, j’ai vu que c’était partout aux infos. Ça m’a fait vraiment peur. Je n’ai lu aucun article au début. Je ne savais pas comment les gens répondaient à ça (…) J’ai regardé quelques jours plus tard que j’ai vu qu’il n’y avait que de l’amour et du soutien, ça m’a vraiment touché. J’étais vraiment au fond du trou et à cette époque j’avais l’impression de laisser tomber les gens. Ça a été très dur pour moi d’écrire cette lettre, mais je devais être honnête avec les jeunes. Il le fallait. Je ne pouvais pas vivre dans le mensonge. Je ne pouvais pas faire genre d’être heureux."

