ElGrandeToto et AM La Scampia présentent ''La Cité'' !

Découvrez le nouveau clip d'ElGrandeToto feat. AM La Scampia : La Cité

Récemment AM La Scampia a dévoilé plusieurs clips traduisant sa bonne forme artistique du moment, notamment sur sa collaboration avec Lacrim intitulée « Maradona », un titre idéal pour la période de la Coupe du Monde.

C’est une autre collaboration qui a été révélée en ce jour, avec ElGrandeToto, qui est un rappeur marocain, montrant qu’AM La Scampia n’hésite pas à se mélanger à des artistes venant d’autres pays afin de toucher le public le plus large possible.

Ainsi, les deux artistes sus-cités sont partis réaliser le visuel au Maroc, afin de mettre en images cette balade musicale proposée par Am La Scampia et ElGrandeToto. Ces derniers montrent d’ailleurs une certaine complicité artistique sur le morceau, permettant de révéler un titre idéal pour la saison estivale, avec l’air entraînant.

Quant au visuel, c’est une fois de plus l’équipe Daymolition/Daylight qui est derrière la caméra, montrant leur omniprésence dans le paysage audiovisuel du rap français.

Concernant les projets à venir d’AM La Scampia, qui fait partie de la structure de Lacrim (Plata o Plomo), un album se prépare. Ce dernier sortira chez AllPoint donnant l’opportunité à AM de révéler ce premier projet dans les meilleures conditions possibles. Reste à voir si l’artiste originaire de Marseille concrétisera les millions de vues générées sur ces derniers mois.