Quand Kanye West devait tourner dans un film porno !

La double casquette.

En 2016, Kanye West sortait son album « The Life of Pablo », et l’artiste américain avait fait grandement parler de lui avec le visuel de « Famous », dans lequel de nombreuses personnalités étaient en tenue légère.

Toutefois, ce n’était qu’une version allégée car Yeezy prévoyait de tourner un clip pornographique initialement. Précisons que Vald avait mis en place cette idée un an auparavant par l’intermédiaire de la trilogie de « Selfie », qui contenait une version pornographique.

Cependant il ne faut pas y voir de lien particulier entre l’artiste américain et l’artiste français, notamment sur la mise en place de l’idée.

C’est l’écrivain Bret Easton Ellis qui a révélé l’information, dans un de ses podcasts, tout en dévoilant l’idée de Yeezy de mettre en images l’un des titres du projet, sous la forme d’un film porno. Une fois de plus, Kanye montre sa folie artistique, en souhaitant pénétrer d’autres univers.

Ce qui est d’ailleurs assez ironique reste que son actuelle femme, Kim Kardashian, s’est faite connaître grâce à une sextape avec Ray Jee.

A l’avenir, Kanye prépare également des projets après celui en commun avec Kid Cudi et « Ye », qui sont censés être les points de départ d’une longue série de sortie d’albums.