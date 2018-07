PNL arrive sur Snapchat !

Le duo continue de teaser son projet...

Décidément, PNL nous met de plus en plus l’eau à la bouche avec un teasing d’album mystérieux pour le moins recherché. Pros en termes de communication, Ademo et N.O.S avaient, il y a quelques jours, fait une apparition sur le jeu Fortnite en dévoilant leur blaze en 3D. Une démarche qui n’avait pas manqué de faire réagir leur public de plus en plus impatient de découvrir leur nouvel opus.

Si PNL a connu un énorme succès avec le tout premier extrait un projet, "A l’ammoniaque", nous attendons toujours la suite des morceaux et la révélation de la date de sortie officielle de l’album.

Histoire de faire tenir le suspens, les rappeurs ont publié sur twitter leur nouvelle lubie du moment : des nouveaux stickers Snapchat. Assez créatifs et esthétiques, ces derniers permettent de se plonger encore un peu plus dans l’univers des artistes.

On attend la suite avec impatience…