Les chiffres de vente de Wiz Khalifa avec ''Rolling Papers 2'' !

Les chiffres tant attendus.

Vendredi dernier sortait le dernier projet en date de Wiz Khalifa, intitulé « Rolling Papers 2 », qui était une suite du premier volet, sorti en 2011, et contenant de nombreux classiques tels que « Black and Yellow » ou encore « Roll Up ».

Ainsi, ce nouvel album du rappeur originaire de Pittsburgh a globalement été bien accueilli pour la critique. En milieu de semaine, les estimations des ventes voient le jour côté Etats-Unis et c’est un score positif pour Wiz Khalifa qui écoulerait entre 80 et 85 000 exemplaires du projet.

Il faut préciser que Wiz reste toujours une star du rap américain mais ne bénéficie plus de la même exposition qu’il y a quelques années, et de la même couverture médiatique.

A titre de comparaison, pour sa troisième semaine d’exploitation, Drake aurait réalisé un score compris entre 275 et 300 000 ventes, conservant la première place du classement des ventes, et renforçant son statut de tête d’affiche du rap US.

Concernant les ventes de Wiz Khalifa, 13 des 80-85 000 ventes seraient du physique, montrant que sa fanbase continue de répondre présent. Toutefois, le projet reste de qualité, avec de nombreux featurings éclectiques, et pouvant tous être qualifiés de réussite par rapport au mélange des univers.

A l'occasion de la sortie du projet, nous sommes partis à sa rencontre, sur Paris, pour une interview retraçant l'ensemble de son actualité récente.