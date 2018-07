6ix9ine annonce qu'il sort le dernier son de carrière !

Avant de rentrer en prison.

Depuis le début de sa carrière, 6ix9ine fait face à de nombreux problèmes judiciaires, et récemment une histoire remontant au mois de Janvier lui est retombé dessus. En effet, le rappeur américain est accusé d’avoir passé à tabac un fan, dans un centre commercial, durant le mois de janvier, tout en l’ayant étranglé.

Ainsi, à son retour sur le territoire américain, la semaine dernière, 6ix9ine s’est fait arrêter par les autorités, puis emprisonné. Toutefois, l’artiste originaire de New-York a réglé la caution, mais ne peut pas quitter l’état du Texas pour le moment puisqu’il comparaitre devant le tribunal vendredi.

Sur son terrain de jeu préféré, Instagram, 6ix9ine a tenu à s’exprimer sur les différents évènements, tout en informant que dimanche sortirait un nouveau clip, et que cela sera probablement le dernier clip de sa vie.

Il faut également nuancer sachant que 6ix9ine est toujours dans l’exagération, et cela sera son dernier clip avant son éventuel emprisonnement. Ajoutons qu’il encourt une peine de prison d’un an maximum.

Concernant le clip, dimanche, ce sera le single « Fefe » de 6ix9ine qui verra le jour, déjà disponible depuis le mois de juin. Le titre est produit par Murda Beatz, le producteur à la mode, montrant que « Fefe » peut une fois de plus rencontrer un succès auprès du grand public et ajouter un single de plus à sa discographie.