Beyoncé serait-elle enceinte ?

Une folle rumeur sur les réseaux...

Alors que Jay-Z et Beyoncé ont livré deux performances de folie au stade de France le week-end dernier, en plein moment de la finale de la coupe du monde, une folle rumeur fuse sur les réseaux sociaux.

Ce sont en effet plusieurs images et vidéos que le public a publié. Sur ces dernières, on y voit le ventre de Queen B un peu arrondi, et certains se plaisent à dire que la diva est de nouveau enceinte.

Déjà maman de Blue Ivy âgée de six ans, ainsi que des jumeaux Rumi et Sir nés en 2017 ; la chanteuse n’a pas démenti les dires. Pour autant, un internaute a remarqué qu’elle posait récemment avec une bière à ses pieds…

Une affaire à suivre…