Cardi-B répond aux félicitations de Will Smith !

Que de l'amour.

Il y a quelques jours, Cardi-B a connu un évènement unique dans une vie puisqu’elle a accouché de son premier enfant. Appelé Kulture en référence directe aux albums de Migos (précisons qu’Offset est le compagnon de la rappeuse américaine), de nombreuses personnalités ont transmis leurs vœux de bonheur au couple médiatique, et notamment Will Smith.

En effet l’acteur américain a publié lundi un message de félicitations à l’artiste américaine, sur Instagram. Ce même Will Smith leur souhaitait également la paix, la joie et la protection de Dieu après cet évènement.

Ainsi de nombreux fans attendaient une réponse de la part de Cardi-B, et elle n’a pas manqué d’y répondre. C’est également sur Instagram que la rappeuse américaine a répond. L’artiste américaine remercie dans un premier temps l’acteur américain tout en exprimant ses sentiments, en disant explicitement qu’elle se sent si spéciale d’être félicitée par un homme tel que Will Smith.

Au-delà de cette naissance, les parents de Kulture continuent d’avoir de l’actualité musicale étant donné qu’aujourd’hui deux nouveaux morceaux d’Offset ont vu le jour, à savoir un featuring avec Lil Baby et un autre avec Hoodrich Pablo Juan qui est un remix de « Drip », le featuring entre Migos et Cardi-B. La boucle est bouclée.