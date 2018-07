Django a dévoilé un nouvel EP !

"Tue moi, Mon amour, S’il Te Plait" disponible partout...

"Tue-moi, Mon amour, S’il Te Plait", c’est le nom du nouvel EP de Django. Lorsque l’on sait que le rappeur a dévoilé "Noir" il y a à peine trois mois, on ne peut que souligner sa productivité.

Apparu comme une totale surprise avec absolument aucun teasing ni annonce sur les réseaux, le nouveau projet contient cinq titres inédits.

Très introspectifs et avec des instrus assez rocks, comme à son habitude, l’EP s’inscrit dans la continuer de son parcours. On y retrouve des titres assez noirs et qui s’éloignent de ce que l’on peut découvrir en ce moment. En effet, avec l’été entamé, l’heure est plutôt aux morceaux aux rythmiques entrainantes et énergiques.

Django reste donc fidèle à lui-même, jusqu’au bout.

