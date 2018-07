Lord Esperanza a fait ça en deuspi aux Ardentes !

C’est quoi du rap de iencli ?

Du rap de iencli c’est du rap de petits babtous qui sont censés être nés dans le 16ème mais qui ne le sont pas forcément… Pour ma part en tout cas ! Non, en vrai, c’est le nouveau rap, le rap français s’est diversifié. Ces dernières années il y a pas mal de rappeur qui sont rentrés dans le top vente avec un rap qui est plus sensible, plus poétique, peut-être moins porté sur la street crédibilité ce qui ne veut pas dire qu’ils n’en n’ont pas … J’écoutais une interview de Guizmo, dans laquelle il disait que lui avait grandi dans la street et qu’il connaissait des mecs qui avaient grandi dans le 16ème et qui avait plus souffert que lui ! Et j’ai trouvé ça hyper sage et courageux de sa part de le dire !

Clairement le rap de iencli c’est ce qui vend le plus en France. Aujourd’hui, les jeunes peuvent autant écouter du Ninho que du Lomepal qui sont tous les deux super forts dans deux délires différents ! En vrai l’importance c’est de toucher le cœur des gens. Il n’y a plus trop de frontières, aujourd’hui tu vois des feats avec des mecs qui sont censés représenter le rap de tess et ceux censés représenter le rap de iencli…

Si tu pouvais ressusciter un artiste ?

Je pense que ce serait Nikola Tesla, c’est plus qu’un artiste, c’est un scientifique en fait ! C’est l’un des premiers à avoir réussi à reproduire et contrôler les énergies. Je le ressusciterai car avec la technologie actuelle, il changerait l’humanité !

C’est quoi le plus gros défaut des rappeurs d’aujourd’hui ?

Tout le monde regarde ce que l’autre fait, mais peu l’assume… Le TrashTalk, quoi ! Le rappeur aime bien parler sur les autres rappeurs. Le vrai défaut, c’est ceux qui mentent, l’authenticité c’est trop important, le public a besoin de ça pour se reconnaitre à travers un artiste ! Les rappeurs qui marchent le plus c’est ceux qui sont naturels. Après généralement ils ont tendance à s’inventer des vies, mais ça c’est un souci de street crédibilité. Dire qu’ils ont vendu du shit alors que non… je ne vois pas l’intérêt !

Un seul mot qui peut te définir ?

Différent !

Studio, clip ou concert ?

Franchement, c’est très dur de choisir. Le concert en numéro 1 car tu es au contact des gens et c’est ça que j’aime ! Donner, recevoir, ça va au-delà de la musique, c’est un truc humain, ça me dépasse ! Les gens trouvent toujours le moyen de me caller deux-trois phrases qui me touche ! Le partage c’est unique, ça me touche plus qu’être en studio…

La dernière chose que tu aies faite en deuspi ?

L’amour !