Découvrez Fianso au théâtre sans plus attendre !

La version vidéo de "Le Magnifique" est en ligne...

On l’avait annoncé il y a plusieurs semaines maintenant, Fianso a eu pour ambition de se lancer dans le théâtre, à notre plus grande surprise. C’est donc dans le rôle principal de la pièce "Le Magnifique" que l’on peut retrouver le rappeur sous une toute autre facette.

Actuellement en pleine tournée au festival d’Avignon, Sofiane nous donne à voir l’adaptation du film "Gatsby Le Magnifique" de Scott Fitzgerald datant de 1925.

Si dimanche dernier une version Facebook live sur le compte de France Culture a été enregistrée, vous pouvez la retrouvez ci-dessous pour voir ce que l’artiste donne sur les planches.

Très impliqué dans son travail et soucieux de ne pas se mettre de limites dans son art, Sofiane nous prouve une fois de plus que son ambition est grande et qu’il n’a pas peur de prendre des risques.

On vous laisse découvrir ça…