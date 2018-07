Kodak Black sera bientôt libre !

Enfin une bonne nouvelle pour le rappeur...

Le 18 août prochain, c’est la date à laquelle Kodak Black retrouvera peut-être la liberté. Si l’on connait les problèmes que le rappeur rencontre avec la justice ces derniers temps, il avait été condamné à une année de prison en janvier dernier.

Accusé de sept chefs d’accusations comme vol et possession d’armes et de marijuana, de négligence d’enfant, mais aussi de violation de ses conditions de probation, le rappeur avait été arrêté et jugé en Floride en ce début d’année.

Cependant, les choses semblent s’arranger pour lui. Initialement prévue en octobre, sa sortie pourrait bien se faire plus rapidement que prévu, et pour cause.

Certaines des accusations à son encontre ont été abandonnées. Sur le dossier depuis un bout de temps, ses avocats ont réussi à prouver que les photos sur Instagram où Kodak Black aurait posé avec des armes et de la drogue auprès d’un enfant n’étaient pas des preuves assez solides.

Pour les autres accusations, de nouveaux éléments ont été apportés également et sa peine s’est vue diminuée.

A suivre…