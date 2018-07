Bigflo et Oli font une surprise à leurs fans pour la CDM !

Dimanche, alors que la France était en liesse suite à la victoire de la France lors de la coupe du monde, Bigflo et Oli ont su partager leur joie avec leur public.

En concert à ce moment-là Puy-en-Velay, dans le cadre de l’événement "Puy de lumières", les deux frères ont pris l’initiative d’offrir une tournée générale à leur public pour une somme s’élevant à 2000 euros.

"Ce soir, ça va être un joyeux bordel. Je ne sais même pas comment on va faire parce que les gens sont surexcités. On vient de monter sur scène. Oli vient d’offrir pour 2 000 euros de boissons ! Non, non, ce n’était pas prévu. Pour nous, oui c’est une première d’offrir une tournée comme ça. Honnêtement, on va passer plus de temps à chanter des chants pour la France."