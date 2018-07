Chance The Rapper nous prépare une surprise !

Du nouveau pour cette semaine...

Alors que Chance The Rapper prépare un album avec Kanye West actuellement, il se pourrait qu’il ne chôme pas parallèlement à cela. C’est en effet deux autres projets que l’artiste prépare en ce moment, à notre plus grand plaisir. Un projet commun avec Childish Gambino, et un autre solo.

C’est lors d’une interview accordée au quotidien "Chicago Tribune" que Chance The Rapper a fait une annonce plutôt surprenante : il s’apprête à sortir son album cette semaine !

Deux ans après son opus "Coloring Book", le rappeur a l’air très déterminé à faire de nouveau parler de lui avec de multiples propositions. Père d'une petite fille et récemment marié, il est dans une bonne vibe et a la motivation pour donner le meilleur de lui.

On attend de découvrir ça avec impatience. Restez bien à l’affut !