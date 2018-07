Les rappeurs réagissent à la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde !

Pour le meilleur et pour le pire.

Hier était un jour historique pour la France puisque l’équipe nationale de football a remporté la deuxième Coupe du Monde de son histoire, vingt ans après celle de 1998. Ainsi, Paris et l’ensemble du pays étaient le théâtre de scènes de liesse populaire, et de nombreuses personnalités y sont allés de leur commentaire, notamment les rappeurs aussi bien français qu’américains, montrant l’impact de cette victoire à l’international.

Dans un premier temps, c’est Jay-Z et Beyoncé qui ont réalisé un gros coup marketing. En effet, le couple était en concert hier à Paris, au Stade de France, un lieu mythique pour le pays, et les deux artistes n’ont pas hésité à s’exhiber avec le nouveau maillot de l’Equipe de France, sur lequel les deux étoiles étaient imprimées. Un temps d’avance sur les autres, comme souvent avec Jay-Z et Beyoncé, qui ont rendu hommage à l’EDF, de la plus belle des façons.

Quant à Booba, celui-ci n’a jamais hésité à mettre en avant sa relation amicale avec Karim Benzema, le grand absent de cette épopée. Toutefois, pour cette finale, B2O l’a ratée étant donné qu’il était dans l’avion et l’affiche n’était pas retransmise. Ainsi, le DUC en a profité pour rappeler que vingt ans auparavant, il avait suivi la compétition depuis sa cellule, sans vraiment comprendre le rapport.

Kalash a tenu à rappeler qu’il avait vu juste en prédisant la victoire de la France, deux semaines plus tôt, avant de célébrer sobrement en postant simplement un visuel de l’équipe victorieuse.

Concernant Jul, c’est avec sa modestie légendaire qu’il a tenue à féliciter l’équipe nationale de sa victoire, avec un simple tweet accompagné d’un drapeau français.

Toutefois, cet évènement sportif n’a pas intéressé uniquement le peuple français car des rappeurs américains n’ont pas hésité à réagir à cette victoire, c’est notamment le cas de Quavo des Migos. Ce dernier a rendu hommage à Paul Pogba, et sa Coupe du Monde en publiant une photo du joueur de Manchester United en train d’effectuer un dab avec la coupe, un mouvement popularisé par Migos.

A l’instar de Jul, Soprano a tenu à célébrer avec modestie et humilité, en rappelant les bons souvenirs de 1998, en publiant une vidéo avec un t-shirt rendant hommage à cette première Coupe du Monde. Le membre des Psy 4 de la Rime ne peut que se féliciter de cette deuxième étoile obtenue, vingt and après la première.

Pour finir, La Fouine a également tenu à réagir avec une photo simple de lui, vêtu du maillot de l’Equipe de France, tout en tenant à démystifier les accusations faites sur lui étant donné que de nombreuses personnes le considèrent comme un chat noir. En effet, Fouiny apportait son soutien à Liverpool et Mohammed Salah, également musicalement à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions 2017 – 2018, pour se solder par une défaite.

Et allez les Bleus !!