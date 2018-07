Quand Rim'K annonce un featuring avec une tête d'affiche !

La rencontre de deux générations.

En Octobre 2017 se tenait le concert de Rim’K à l’Olympia, qui était une grande célébration durant laquelle le rappeur du 94 a pu jouer les morceaux de ses derniers projets, tout en proposant les classiques incontournables de sa carrière.

A la fin de cet évènement, Rim’K avait annoncé qu’un nouvel projet allait voir le jour dans très peu de temps, sans donner de dates particulières pour autant. Toutefois, en début d’année le membre du 113 a dévoilé le nom du projet, qui s’intitulera « Mutant », et sera une suite des projets « Monster » et « Fantôme ».

Il y a fort à parier que Rim’K propose encore une fois un projet aux sonorités très actuelles, démontrant sa grande faculté d’adaptation aux différentes époques. Dans cette logique, Rim’K a décidé de ramener un featuring de choix sur « Mutant », en la personne de Ninho.

Récemment triple disque de platine avec « Comme Prévu », Ninho n’hésite pas à se mélanger à d’autres rappeurs, preuve en est avec ses multiples et récentes collaborations (Yaro, 4Keus Gang, Naza, YL, etc…). Cela n’est donc pas étonnant de retrouver Ni sur le projet du vétéran Rim’K, qui lui aussi n’a jamais hésité à se mélanger aux artistes de la nouvelle génération, à l’instar de Nekfeu, Sadek, SCH, Spri Noir, Naps.

Ainsi, ce sera l’un des featurings les plus attendus de l’année, et il est possible qu’un clip voit le jour au vu de la diffusion de certaines vidéos sur le net. Ces dernières montrent les deux rappeurs réunis à Vitry, ensemble, laissant supposer qu’un visuel verra peut-être le jour.

Quant à l'actualité récente de Rim'K, le premier extrait de « Mutant » a été révélé, il s'agit de « Cruel », un morceau prouvant une fois de plus que les années passent et l'artiste du 94 reste fidèle à ses princpes musicaux, sans prendre une ride.