Pusha T lance son application pour dénicher les talents Hip-Hop !

Because fans are more than listeners...

Les choses se passent plutôt bien pour Pusha T ces temps-ci. En mai dernier, il dévoilait son album "Daytona" qui a beaucoup fait parler de lui, et cette fois-ci c’est d’une toute autre manière qu’il continue de briller. C’est en effet une nouvelle application mobile que l’artiste s’est mis en tête de créer. Cette dernière a pour but de dénicher des talents Hip-Hop et de leur donner plus de visibilité. Intitulée "Heir", ce qui signifie "héritage", elle permet aux fans de participer directement avec un système de votes. Les artistes qui récolent le plus de points seront alors mis en avant. Une monnaie virtuelle, les "Crowns", sera également mise en place pour pouvoir acheter des places de concerts et des morceaux. L’application n’est pas encore disponible, mais vous pouvez d’ores et déjà consulter le site et vous inscrire pour vous tenir au courant par ici !