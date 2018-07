Travis Scott et Mike Dean ont enfin terminé "Astroworld" !

L'opus s'annonce fou...

Le prochain album de Travis Scott, "Astroworld", est un des projets les plus attendus de l’année. Cela fait plus d'un an que le rappeur en parle, et les fans ne tiennent plus en place. Au cours des derniers jours, plusieurs artistes tels que Gunna, Fki1st, Nav, Wheezy, Mike Dean et d'autres ont été repérés à Hawaii avec Travis Scott.

Aujourd'hui, ce dernier a dévoilé une publication sur Twitter qui semble confirmer que le l’album est terminé.

Bien que Travis Scott et le producteur Mike Dean, tous deux à l’origine du post, aient été assez flous dans leurs propos, ils ont tous deux partagé des informations qui insinuent fortement que l’opus arrivent à grands pas (comme celle que vous pouvez voir ci-dessous).

Pour le moment, nous n’avons pas plus d’informations. Restez bien connectés, il se pourrait qu’une surprise arrive à tout moment !