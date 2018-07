Mac Miller dévoile la cover et la tracklist de son album !

C’est le 3 août prochain que l’on pourra découvrir "Swimming", le nouvel album de Mac Miller.

Après avoir vécu une rupture difficile avec Ariana Grande et une charge de DUI (Délit de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique) en mai, le rappeur est enfin prêt à concentrer son attention sur la musique.

Jeudi, le natif de Pittsburgh a annoncé qu'il préparait un nouvel album qu’il a donc choisi d’intituler "Swimming". Pour faire suite à l'annonce, Mac Miller a pris les devants et a rendu le projet disponible en pré-commande sur iTunes, partageant également la tracklist et le visuel du projet.

Dans le prolongement de "The Divine Feminine" de 2016, le nouvel opus contiendra 13 titres au total aucun featuring.

Histoire d’accompagner cette bonne nouvelle, l’artiste a aussi pris l’initiative de de dévoiler un nouveau single, "Self Care", accompagné d'un nouveau clip que vous pouvez découvrir ci-dessous.

Tracklist:

1. “Come Back to Earth”

2. “Hurt Feelings”

3. “What's The Use?”

4. “Perfecto”

5. “Self Care”

6. “Wings”

7. “Ladders”

8. “Small Worlds”

9. “Conversation Pt. 1”

10. “Dunno”

11. “Jet Fuel”

12. “2009”

13. “So It Goes"