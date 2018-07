DJ Goldfingers effectue son retour avec ''On Fire'' !

Découvrez le nouveau son de DJ Goldfingers : On Fire

Discret depuis un certain temps, afin de mieux préparer son retour, DJ Goldfingers est de retour dans l’industrie. En effet, le célèbre DJ revient avec un nouveau titre intitulé « On Fire », montrant son état d’esprit du moment.

Conservant sa formule musicale habituelle, DJ Goldfingers est désireux de conserver ses fondamentaux en proposant un hit dansant, efficace, et adapté aux clubs. Toutefois, la musique de Goldfingers présente l’avantage d’être intergénérationnelle et de pouvoir toucher différentes cibles.

Toutefois, nous sentons la patte habituelle de Goldfingers qui rappelle les années 90 à certains moments, qui était une période où le rôle des DJ était essentiel voire nécessaire, en plus d’être une période où l’artiste précédemment cité avait laissé son empreinte.

Quant à ses projets à venir, peu d’informations ont filtré mais « On Fire » est censé être son single estival, en ce début de saison. Au vu de sa notoriété et de son aura, il est possible que son morceau ait un retentissement certain, surtout que Goldfingers bénéficie d’une grosse expérience de l’industrie, qui lui est bénéfique.