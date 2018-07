Quand Wiz Khalifa détermine la chanson la plus emblématique de sa carrière !

Que des classiques.

Connu dans le rap US depuis la sortie de sa mixtape « Kush and Orange Juice » en 2010, Wiz Khalifa a marqué l’industrie depuis ses premiers pas, preuve en est avec la pléthore de singles à sa disposition de « See You Again » à « We Dem Boyz » en passant par « Roll Up » et bien d’autres.

Ainsi, l’artiste originaire de Los Angeles s’apprête à sortir le volume 2 de « Rolling Papers » cette nuit. Toutefois, établir une suite d’un projet est toujours risqué au vu de l’impact du premier volet qui est l’un des albums incontournables de la discographie de Wiz.

A l’occasion de la sortie de « Rolling Papers 2 », Wiz Khalifa est venu défendre son projet sur scène, en Europe, à travers différents festivals, mais il y a également la partie promotionnelle qui est essentielle.

Au détour d’une interview, le rappeur de Californie est revenu sur les morceaux emblématiques de sa carrière et a avoué qu’il ne réussissait pas à déterminer le titre le plus marquant de sa carrière. Cependant, Wiz concède qu’il était loin d’être sûr à 100% de ce qu’il faisait lors de la conception de certains morceaux, notamment « Young Wild and Free » avec Snoop Dogg. En effet, Wiz Khalifa pensait que ce titre était ringard mais a été heureux de voir comment il a été accueilli finalement.

Dans l’immédiat, le rappeur précédemment cité sortira « Rolling Papers 2 » qui permettra de donner une indication sur son niveau artistique. En parallèle, une mixtape avec Gucci Mane est également en préparation, bien qu’aucune date de sortie n’ait été communiquée.