Dj Khaled nous prépare du lourd !

Un album et un savon en prévision...

C’est lors de son passage dans l’émission de Conan O’Brien que Dj Khaled s’est exprimé sur son nouvel album. Alors que l’on avait pu en découvrir un premier extrait avec "Top off", nous ne connaissons toujours pas la date de sortie.

Intitulé "Father Of Asahd", l’opus devrait contenir de gros featurings. On pourra y retrouver Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper ou encore The Weeknd.

Si sur sa publication Instagram, Dj Khaled déclare que le que le projet arrive bientôt, nous n’avons pas plus de détails là-dessus pour le moment.

L’autre nouvelle pour le moins surprenante, c’est que l’artiste a parlé de sa nouvelle lubie : le savon. Il a pour ambition actuelle de lancer sa propre marque prochainement.

"Je vais faire mon propre savon. Donc je suis là aujourd'hui pour annoncer, et c'est fou qu'on parle de ça, que je vais fabriquer mon propre savon. Laisse-moi demander aux fans, si vous allez au magasin et que vous voyez mon savon et un autre, lequel achetez-vous ?"

On attend la suite des événements avec impatience !