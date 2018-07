Rich The Kid a signé un deal de 10 millions d'euros avec Adidas !

Un contrat de plus.

Son nom de scène est censé être assez explicite par rapport à sa richesse mais il semblerait que l’artiste d’Atlanta ne soit jamais rassasié et son compte en banque aurait une fois de plus gonflé de façon considérable.

En effet, Rich The Kid a une double casquette, celle de rappeur et de businessman, et c’est dans la seconde que l’artiste originaire d’Atlanta vient de se faire remarquer puisqu’il aurait conclu un deal avec Adidas, pour devenir l’une de leurs égéries. Une opération juteuse financièrement car cela rapporterait près de 10 millions de dollars dans les poches de RTK.

Toutefois, rien n’a encore été officialisé du côté d’Adidas, laissant une légère part d’interrogation à propos de la véracité de l’information. Au-delà de cette somme conséquente qui irait directement dans les poches de Rich The Kid, cela serait une bonne nouvelle au vu des différents problèmes qu’il a rencontrés en 2018.

Pêle-mêle, Rich The Kid a dû faire face à un divorce, un cambriolage et diverses accusations de tricherie par rapport à ses ventes (pas forcément avérées). Si Rich The Kid obtient cette somme, cela pourrait éventuellement l’aider à se consoler de son année 2018 loin d’être radieuse.