Chance The Rapper et Kanye West ont annoncé une grande avancée dans leur projet commun !

Enfin !

Depuis quelques mois, de nombreuses informations circulent concernant la sortie d’un projet en commun entre Chance The Rapper et Kanye West, sans pour autant s’être concrétisé d’une façon ou d’une autre.

Hier, au détour d’une interview sur Windy City Live, Chance The Rapper a révélé que Yeezy devait venir à Chicago ce mois-ci afin de travailler sur l’album commun tant attendu et surtout le réaliser. En effet, il y a de fortes chances que ce soit Kanye qui drive le projet au vu de sa casquette de producteur exécutif.

En parallèle, Chance a également révélé quelques informations sur cet album tant attendu en disant que ce sera un travail très très personnel. Ajoutons que les deux artistes se connaissent parfaitement, ayant souvent collaboré ensemble sur ces dernières années, en plus d’être originaires de la même ville, à savoir Chicago.

De plus, il y a eu de nombreux changements dans la vie personnelle de Chance The Rapper étant donné qu’il vient de se fiancer, impliquant certains changements impératifs dans sa vie et probablement sur sa musique.

Toutefois, aucune date de sortie n’a été communiquée concernant ce projet commun, réunissant deux artistes à la pointe de la créativité musicale depuis des années.