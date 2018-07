Denzel Curry annonce la date de sortie et la tracklist de son album !

Alors qu’en mars dernier, Denzel Curry dévoilait une publication dans laquelle il faisait sentir qu’il était déprimé et qu’il n’avait plus beaucoup de motivation pour la musique ; il semblerait que les choses aient changé.

Si le rappeur parle de son album "TA13OO"depuis environ un an, partageant diverses mises à jour et morceaux comme "Sumo" ou encore "Percs", tout cela devrait se concrétiser officiellement maintenant.

Aujourd'hui, Denzel Curry est allé de l'avant et a rendu le projet disponible en pré-commande sur iTunes. La bonne nouvelle, c’est que l’on connait maintenant la date de sortie et la tracklist de l’opus.

"TA13OO" se composera donc de trois parties disctinctes. La première, "Light", sera diffusé le 25 juillet, suivi de "Gray" le 26 juillet et de "Dark" le 27 pour un total de 13 titres.

En plus de l'annonce de l’album, l'artiste a également publié un clip, "Clout Cobain" que vous pouvez retrouver ci-dessous !

Tracklist:

Act I. Light

1. Taboo Ta13oo

2. Black Baloons 13LACK 13ALLOONZ (feat. Twelve'len & Goldlnk)

3. Cash Maniac CAZH MAN1AC (feat. NYYJERIA)

4. Sumo Zumo

Act II. Gray

5. Super Saiyan Superman Zuper Za1yan Zuperman

6. Switch It Up Zwitch 1T Up

7. Mas I Got It MAD 1 GOT 1T

8. SIRENS Z1RENZ (feat. J.I.D)

9. Clout Cobain Clout Co13a1n

Act III. Dark

10. The Blackest Balloon the 13LACKEZT 13Alloon

11. Perc Percz

12. VENGEANCE - VENGEANCE (feat. Zillakami & JPEGMAFIA)

13. Black Metal Terrorist - 13MT