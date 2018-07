Cardi B et Offset sont officiellement parents !

Bienvenue à la petite Kulture Kiari Cephus...

On le sait depuis plusieurs mois, Cardi B et Offset attendait un heureux événement. C’est donc cette nuit que les deux artistes sont officiellement devenus parents.

Sur le compte Instagram de la rappeuse, on a pu découvrir le sexe et le nom de leur enfant. Il s’agit donc d’une fille, et elle s’appelle Kulture Kiari Cephus. Une belle nouvelle qu’Offset a lui aussi partagé sur ses réseaux.

S’il s’agit du premier enfant de Cardi B, pour Offset il s’agit du quatrième. Avec une photo faisant clairement penser à celle de Beyoncé lorsqu’elle a accouché des jumeaux, plusieurs réactions se font remarquer particulièrement sur Twitter.

En effet, selon les internautes, on pourrait presque croire à une annonce de sortie d’album.

Il est vrai que le prénom de la petite, "Kulture", fait résonnance aux projets des Migos, "Culture" et "Culture 2". Aussi, l’utilisation de la lettre "K" et non de la lettre "C" n’est pas le fait du hasard. Cardi B a rejoint à l’âge de 16 ans le gang des Bloods qui interdisait l’usage de cette lettre en opposition avec leur gang rival, les Crips,

Quoi qu’il en soit, félicitations au couple qui a l’air de nager dans le bonheur !