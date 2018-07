Wiz Khalifa dévoile la cover de son album !

"Rolling Papers 2" arrive à grands pas...

En 2011, Wiz Khalifa dévoilait son album "Rolling Papers" qui s’est inscrit rapidement comme un classique avec des titres comme "Black and Yellow" ou encore "When I’m Gone".

C’est donc plus de six ans après que le rappeur décide de se lancer dans la suite de ce projet. Annoncé depuis plusieurs mois maintenant, "Rolling Papers 2" vient de se voir attribuer une cover officielle. C’est sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir le visuel faisant clairement penser à celui du premier opus.

Sur fond de couleur verte, Wiz Khalifa pose derrière un nuage de fumée. Si l’on a déjà pu découvrir deux premiers extraits : "Hopeless" en feat avec Swae Lee et "Real Rich" avec Gucci Mane ; l’album complet verra le jour le 13 juillet, donc demain.

Soyez prêts !