Jay-Z et Beyoncé offrent un cadeau de folie pour la coupe du monde !

Le 15 juillet prochain donc dimanche, le couple star Jay-Z et Beyoncé sera sur la scène du Stade de France pour un show de folie. Si le concert est attendu avec impatience par leurs supporters depuis des mois, un dilemme se fait cependant ressentir.

En effet, la finale de la coupe du monde se déroulera le même jour, et il se trouve que la France en fera partie, à notre plus grand plaisir. Conscients de l’importance de l’événement et de sa symbolique pour les français, les deux artistes ont pris une initiative qui mettra, à coup sûr, tout le monde d’accord.

C’est via un communiqué publié par le tourneur Live Nation que l’on a appris la nouvelle : toute personne munie d’un billet pour le concert pourra se rendre au Stade de France dès 16h pour pouvoir profiter pleinement du match sur les grands écrans.

Pour info, il reste encore des places pour ceux qui ne se seraient pas encore décidés !