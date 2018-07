G-Eazy se voit obligé d’annuler un de ses concerts !

Le rappeur se voit refuser l'entrée au Canada...

G-Eazy se serait vu refuser l'entrée au Canada lundi.

On dirait que la frontière canadienne a pas mal de soucis avec les rappeurs ces temps-ci. Pas plus tard qu'hier, Lil Skies racontait sa terrible expérience à l'aéroport : ses amis étaient stoppés à l’entée, et lui-même est resté à attendre pendant des heures "comme un criminel" avant de se faire recaler définitivement du Canada.

G-Eazy a également été renvoyé hier donc, et forcé d'annuler un gros concert prévu depuis longtemps.

TMZ rapporte que le rappeur et son équipe ont eu des problèmes avec les agents des douanes canadiennes lorsqu'ils sont arrivés à Calgary. L'artiste de la région de Bay Area devait être en tête d'affiche du "Cowboys Music Festival", mais malheureusement, cela ne s’est pas produit.

"Le Cowboys Dance Hall" a dévoilé une publication lundi soir : "Cowboys regrette de vous informer que G-Eazy ne jouera pas ce soir pour des raisons indépendantes de notre volonté. Les remboursements seront traités au point d'achat en ligne (Showpass)."

Nous ne savons pas vraiment pourquoi G-Eazy n’a pas pu accéder au territoire, mais certaines rumeurs pointent du doigt sa récente arrestation pour possession de cocaïne.

Une affaire à suivre...