Un titre inédit de Mobb Deep révélé !

Un album à titre posthume en prévision...

En 2010, le duo légendaire Mobb Deep composé de Havoc et Prodigy qui nous a quitté l’année dernière se reformait et revenait sur le devant de la scène. Alors que Prodigy venait de sortir de prison, le groupe composait un titre : "That’s The Thing" en featuring avec la chanteuse Melissa.

A notre plus grand plaisir, ce morceau vient de refaire surface. Un événement logique lorsque l’on sait que Havoc a annoncé il y a quelques mois qu’il a pour projet de révéler au public un album de Mobb Deep avec des inédits.

C’est lors de l’émission The Beat sur MSNBC que l’artiste avait déclaré qu’il avait à cœur de faire vivre le groupe malgré le décès tragique de son ami.

On vous laisse découvrir le titre en attendant le projet complet avec impatience. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été révélée, mais cela ne devrait pas tarder...