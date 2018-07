La première semaine record de Drake avec ''Scorpion'' !

The number one.

En 2016, Drake avait déjà cartonné avec désormais avant dernier opus « Views », mais il semblerait que l’artiste Canadien repousse ses limites commerciales projet après projet.

En effet, Drake est entré à la première place du Billboard 200 avec « Scorpion », en ayant écoulé 732 000 exemplaires en première semaine, dont 160 000 en physique. Ainsi, ce huitième projet est également le huitième à finir en tête des charts, dans la discographie du rappeur Canadien, montrant son succès durable.

Concernant « Scorpion », il s’agit de l’album s’étant le plus vendu en l’espace d’une semaine, sur l’année 2018, prouvant que malgré certains retours mitigés, le public de Drake reste très fidèle à chacun de ses sorties.

Précisons que « Scorpion » a également généré plus d’un milliard de flux, sur cette semaine de sortie, démontrant que son public consomme essentiellement sur les plateformes de streaming, signifiant que celui-ci est parfaitement en phase avec son époque, sachant que l’artiste Canadien a explosé depuis une petite dizaine d’années.

Pour finir, Drake a obtenu le disque de platine dès le premier jour de la sortie grâce aux succès des singles « God’s Plan » et « Nice For What ». En bref, « Scorpion » est un album réussi sur tous les plans, aussi bien commercialement qu’artistiquement.