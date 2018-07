Young Thug annonce la date de sortie de "Slime Language" !

Un nouvel opus va voir le jour très prochainement...

Pourrions-nous découvrir un nouveau Young Thug la semaine prochaine ?

Cela fait pas mal de temps que nous attendons un nouveau projet du rappeur. Alors qu'il avait annoncé qu'il ne sortirait rien cette année, tout a changé après la révélation de son EP "Hear No Evil" en avril.

Bien que ses précédentes annonces sur "Slime Language" aient été relativement discrètes, se déroulant principalement sur le compte Instagram de "YSL Records" et non sur son profil personnel, une sorte de promo autour de la sortie de son nouveau projet se présente, et c’est assez mystérieux. Alors qu’aujourd’hui nous avons été surpris par une toute nouvelle mixtape de Future "Beast Mode 2", il semblerait que dans une semaine, nous puissions également écouter de nouveaux morceaux de Young Thug.

Hier, l'artiste dévoilait un nouveau morceau, et on y voit une allusion à un nouvel opus.

Une publication laissant les fans espérer une prochaine sortie a été supprimée… Sur cette dernière, la date du 15 juillet était annoncée...

Nous ne connaissons pas la raison, mais le principal est de savoir que cela ne devrait pas trop tarder.

Une affaire à suivre de près…