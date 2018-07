El Kmer dévoile son projet "Antidote" !

Un projet de qualité à découvrir sans plus attendre...

C’est depuis cette nuit que le projet "Antidote" est disponible en téléchargement sur les plateformes. Si l’on sait que le rappeur a fait partie du 40000 Gang, c’est en solo qu’il tend à faire sa place aujourd’hui.

L’année dernière, on pouvait déjà découvrir un premier EP très prometteur et qui portait bien son nom : "Indépendant". Très déterminé, l’artiste ne perd pas de temps et publie donc ce nouvel opus très attendu.

Au programme, onze titres dont le très énergique "Bonaparte" ou encore "Violence" que nous avons déjà pu découvrir il y a quelques semaines.

Celui que l’on surnomme Mr Sosa a mis la barre haute, et cela se ressent. Un cap a été passé et l’on ressent bien qu’il met tout en œuvre pour que cela fonctionne. A seulement la vingtaine, El Kmer semble s’être armé comme il le faut avec "Antidote".

Pour accompagner cette bonne nouvelle, quoi de mieux que la sortie d’un nouveau clip ?

On vous laisse découvrir le visuel de "Puerto Rico" ci-dessous tourné spécialement au Maroc pour l’occasion !