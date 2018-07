Chance The Rapper a franchi un nouveau cap !

Une très bonne nouvelle pour le rappeur...

Kirsten Corley, c’est le nom de la petite amie de Chance the Rapper. Depuis plusieurs années couple, ils sont même parents d’une petite fille née en 2015 que le rappeur n’hésite pas à montrer fièrement sur ses réseaux sociaux.

Son frère, Taylor Bennett, vient d’annoncer une belle nouvelle. Ils viennent de se marier et de s’engager officiellement. Quelques images de sa demande datant d’hier fusent déjà, au plus grand plaisir des supporters de l’artiste qui le voit nager dans le bonheur.



En dehors sa vie personnelle, Chance The Rapper a eu beaucoup de projets en marche dans la musique. La semaine dernière, il a d’ailleurs révélé qu'il allait travailler sur un projet de sept pistes entièrement produit par Kanye West. Et cela ne s’arrête pas là, il a également dit qu’un nouvel opus avec Childish Gambino était en préparation.



Un beau programme…