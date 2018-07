Aux Eurockéennes, Hamza s'en va, 6ix9ine débarque !

A Belfort ce week-end...

C’est aujourd’hui que débute officiellement le festival des Eurockéennes de Belfort. Dans le nord-est de la France et pendant quatre jours, de multiples artistes de folie se succèderont sur la presqu’île du Malsaucy. Ainsi, on y retrouvera des pointures françaises, belge ou encore américaines.

Niveau rap, la programmation est bien servie : Bigflo & Oli, Macklemore, Orelsan, Rilès, Damso, Moha La Squale, Ski Mask The Slump God, Rick Ross, Eddy de Pretto ou encore Lomepal.

Si Hamza devait lui aussi faire partie de cet événement et se produire aux alentours de 19h30 sur la scène de « la plage » dimanche, il semblerait que ce dernier ait malheureusement rencontré des problèmes de santé l’empêchant d’assurer son show.

Ce sera donc 6ix9ine, actuellement de passage à Paris et en plein tournage de clip, qui le remplacera ! Une mauvaise nouvelle et une bonne par la même occasion…. Lorsque l’on connait la folie de Tekashi et son goût pour les shows déjantés, sa prestation risque d’en marque plus d’un !