Le meurtrier présumé de XXXTentacion également accusé de d'autres chefs d'accusation !

Logique.

Depuis quelques jours, de nombreux médias américains font écho de l’arrestation d’un des trois meurtriers présumés de XXXTentacion, abattu par balles, il y a un peu plus de deux semaines.

Toutefois, l’enquête est toujours en cours et de nombreuses fausses informations sont relayées. En effet, TMZ avait informé que le suspect arrêté aurait été agressé sexuellement et physiquement dans les douches de la prison, tout en disant que Kodak aurait été le commanditaire de l’opération.

Bien entendu, il faut dissocier les fausses et véritables informations, et Dedrick Williams (l’homme ayant été arrêté et identifié comme le conducteur de la voiture qui transportait les tireurs) est logiquement mis en cause dans cette affaire, mais il est également accusé de détentions de drogues et de revente illégale d’armes.

Ainsi, son profil pourrait coller à celui d’un tueur, mais pour le moment rien n’est encore confirmé étant donné que l’instruction est en cours, et aucune condamnation n’a encore été prononcée.

Des théories légèrement surréalistes étaient évoquées auparavant mais il y a également l’ambiguïté autour de la mort de X après la diffusion du clip de son morceau « Sad ! » dans lequel son propre enterrement est mis en scène, laissant place à certains doutes.