Quand Drake et Lil Baby se retrouvent couverts de platine !

L'habitude pour l'un, un pas dans la cour des grands pour l'autre.

Depuis quelques mois, Lil Baby commence à se faire un nom dans le Rap US, grâce à sa collaboration « Yes Indeed » avec Drake, qui a permis de renforcer la visibilité du premier cité, tout en ramenant un vent de fraîcheur sur l’artiste Canadien.

Toutefois, il faut préciser que « Yes Indeed » est l’un des plus gros hits de l’année 2018, et preuves en sont le titre a obtenu la certification dorée, il y a quelques semaines. En ce jour, « Yes Indeed » a passé un autre cap puisque la RIAA (équivalent du SNEP américain) a officialisé l’obtention du single de platine.

Ainsi, Lil Baby a marqué le Rap US cette année, avec ce hit, mais en parallèle un autre projet est en préparation, en collaboration avec Gunna, qui est également originaire d’Atlanta.

Lil Baby a d’ailleurs récemment sorti son projet « Harder than Ever », plébiscité par la critique, et montrant qu’il se passe quelque chose autour du rappeur d’Atlanta, en 2018. Cela prouve que ce même Lil Baby est décidé à marquer l’année de son empreinte, surtout que Drake et le rappeur précédemment cité semblent être très proches.