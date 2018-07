6ix9ine est de passage à Paris !

Le rappeur en profiterait pour tourner un clip...

C’est dans le cadre de sa tournée que 6ix9ine est de passage en Europe et à Paris. C’est ainsi que de nombreux fans du rappeur ont pu aller le rencontrer et prendre de multiples photos et vidéos.

Selon certaines rumeurs, le rappeur serait même en train de tourner un clip en banlieue parisienne. Quelques images sont publiées sur les réseaux, et on y voit l’artiste entouré de motos et prêt à tourner un visuel complètement déjanté.

L’autre nouvelle est qu’il aurait été aperçu avec Vladimir Cauchemar, un producteur de musique électro du label Ed Banger Records.

Dans le 94 et vêtu du maillot du PSG, l’artiste nous réserve encore une pépite, et on a hâte.

On attend donc de découvrir ce que Tekashi 69 nous prépare !