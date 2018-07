Spotify fait l'objet d'une polémique concernant Drake !

"Scorpion" aurait été privilégié par rapport aux autres...

Alors que le nouvel album de Drake, "Scorpion", a vu le jour le 29 juin, il connait déjà un très grand succès et bat déjà de gros records avec 300 millions d’écoute en 24 heures.

Si l’album est très convoité, c’est parce que Drake y fait de nombreuses révélations, comme par exemple le fait qu’il assume officiellement sa paternité. On y trouve également un "featuring" avec Michael Jackon qui a crée une belle polémique.

Mais selon certains, son succès est aidé par Spotify qui ferait de la pub "abusive" pour Drizzy, qualifiée même de "propagande".

Placé en tête d’affiche de l’intégralité des playlists de la plateforme, l’opus est présent absolument partout, même quand la catégorie ne correspond pas. On le voit par exemple apparaitre dans des playlists portant le nom de "Fresh Gospel" ou encore "Best of British".

La pub est propagée à outrance, et certains se sont trouvés scandalisés par cela. Ils seraient même allés jusqu’à porter plainte contre Spotify.

On attend la suite des événements...