Le Louvre ouvre un parcours suite au clip de Jay-Z et Beyoncé !

Le musée veut toucher un public plus diversifié...

C’est le mois dernier que le duo légendaire Beyoncé et Jay-Z dévoilait un nouvel album, "Everything Is Love". Parmi les titres, un s’est particulièrement fait remarquer grâce à son clip notamment.

"APES**T – The Carters" est en effet tourné au Louvre qui a ouvert ses portes exprès pour les deux artistes. Au milieu d’œuvres d’arts absolument remarquables, Queen B et Hova envoient toute leur énergie avec une vidéo sublime et truffée de références historiques.

Avec plus de 56 millions de vues au compteur, le moins que l’on puisse dire est que le clip a directement su séduire leurs supporters. C’est sûrement pour cela que le musée du Louvre espère toucher un nouveau public grâce à leur visuel.

Ouvrir des parcours thématiques pour intéresser plus de personnes, voilà l’objectif que s’est fixé le patron du musée : Jean-Luc Martinez.

Si le clip de Jay-Z et Beyoncé leur a inspiré cette idée, d’autres artistes comme Will.i.am avec "Mona Lisa Smile" avaient eux aussi fait l’objet de parcours !