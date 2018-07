Quand Vince Staples dépasse les bornes !

Le rappeur lance des défis de folie à ses amis...

En plus de faire de la musique de tueur, Vince Staples est connu pour être l'un des rappeurs les plus drôles du game. Son humour cynique et son regard unique sur les choses ont rendu son opinion sur les choses très précieuse, et c'est exactement ce qu'il livre dans sa nouvelle série sur Snapchat.

Le spectacle, "F*#!" avec Vince Staples est diffusé sur la page Discover de Snapchat en collaboration avec Uproxx. Le format de l'émission est le suivant : le rappeur propose une activité à un de ses amis pour un test, et il prononce ensuite le verdict final pour savoir s'il a "F * #! With That" ou non. Selon "The Fader", les activités vont des "Rage Rooms" (des sortes de salles dans lesquelles on se défoule) à l'apiculture. Cependant, le premier épisode, qui a été diffusé le 1er juillet, tente quelque chose d'un peu plus osé.

On y voit l’artiste accompagné de son ami Young Corey aller chez un professionnel un nettoyage du colon : laver le gros intestin avec de l'eau. La méthode dans laquelle ils administrent l'eau peut sembler un peu inconfortable pour certains, et Young Corey n’est pas du tout à l’aise avec cette idée. Tout au long, Vince offre son point de vue sur la situation de son ami, avant de finalement rendre son verdict final.

Trois autres épisodes sont prévus chaque semaine au mois de juillet. Vince Staples donc encore de multiples occasions de torturer ses amis.

A suivre…