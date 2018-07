LeBron James rejoint les Los Angeles Lakers !

Un GROS contrat à la clé...

La nouvelle vient de tomber, LeBron James rejoint officiellement les Los Angeles Lakers. Si le contrat est très important, le basket-baller a signé pour une duré de quatre ans et pour la duré de quatre ans.

La décision prise en a surpris plus d’un, et pour cause, la star a pris la décision de quitter "Cleveland". Même si de nombreuses rumeurs fusaient sur les réseaux depuis quelques temps, l’officialisation de l’information marque les esprits.

Via un communiqué relayé par son agence "Klutch Sports", LeBron James révèle donc qu’il a accepté cette nouvelle aventure avec plaisir.

Dan Gilbert, le propriétaire de "Cleveland Monsters" semble plutôt bien prendre la nouvelle. Dans une lettre ouverte, il déclare :

"Nous nous souviendront toujours du soir du 19 juin 2016, alors que les Cleveland Cavaliers, menés par LeBron James, ont mis fin à 52 ans de disette en obtenant ce titre si longtemps insaisissable que beaucoup pensaient ne jamais voir… Un titre qui a uni des générations de Clevelanders"

Très proche également du milieu du rap, le joueur professionnel a été aperçu en studio récemment avec 2Chainz.

Une affaire à suivre de près…