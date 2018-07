La famille de Michael Jackon réagit au morceau de Drake !

Un "featuring" loin d'être validé par tous...

Le 29 juin dernier, Drake dévoilait son album tant attendu, "Scorpion". Si l’opus est rempli de surprises, comme par exemple la révélation officielle de sa paternité, le rappeur avait également révélé une surprise de taille : un "featuring" avec Michael Jackson.

Lorsque tout le monde parle de collaboration, ce n’est en fait pas tout à fait le cas. Sur le titre "Don’t Matter To Me", Drake prend l’initiative de placer la star sur le refrain tandis qu’il rappe sur les couplets.

La collaboration est explosive, et elle n’a pas manqué de faire parler. La famille de Michael Jackson a elle aussi son mot à dire, et il semblerait que ce ne soit pas la meilleure réaction possible.

C’est en effet Austin Brown, son neveu, qui s’est exprimé publiquement :

"Je pense que si ce n’était pas fini, il n’aurait pas dû l’utiliser"

Drizzy a récupéré un ancien extrait de Michael Jackson et l’a remixé à sa sauce, ce qui est loin de plaire à tout le monde. S’attaquer à une légende pareille en modifiant sa voix pour l’adapter au goût du jour, c’était en effet risqué.

Que cela plaise ou non, Drake aura à nouveau créé polémique, et son idée aura été mise en lumière.

On vous découvrir le titre si vous ne l’avez pas déjà écouté !