Quand Jul sort l'un des projets les plus aboutis de sa carrière avec ''Inspi d'ailleurs'' !

22 titres maîtrisés de bout en bout.

Depuis la sortie de son album « La tête dans les nuages », en décembre 2017, Jul avait décidé de faire une pause artistique, sans en donner la durée. L’une des raisons évoquées était que le rappeur Marseillais souhaitait se concentrer sur la première signature du label D’Or et de Platine, à savoir Moubarak.

Toutefois, cette pause artistique n’aura été que de courte durée puisqu’un peu plus de 6 mois plus tard, Jul a sorti le quinzième projet de sa carrière, dont le premier est sorti en 2014. Définitivement, sa productivité ne reste plus à prouver, et il est intéressant de constater que depuis son arrivée dans le rap français, l’artiste Marseillais a été l’élément déclencheur de la surproductivité dans le rap français.

Succès commercial et impact majeur dans le rap français, Jul ne semble pas forcément s’en rendre compte au vu de ses propos en interview. En effet, l’artiste Marseillais préfère faire sa musique, sans calculer les paramètres divers et variés qui l’entourent, et c’est dans cet état d’esprit que Jul a réalisé « Inspi d’ailleurs ».

On ne change pas une formule qui gagne et le rappeur originaire de la Cité Phocéenne a une fois de plus proposé un projet consistant, contenant 22 titres, sur lesquels nous pouvons retrouver pêle-mêle : Moubarak, Soprano, Alonzo, Shay, Fianso, et Aymane Serhani. La particularité de ces collaborations est que tous les artistes suscités se sont adaptés à l’univers artistique de Jul, en allant sur son propre terrain musical.

Ainsi, cela a permis de proposer des featurings pouvant plaire au grand public, avec des singles d’été, à l’instar de « Pim Pom » avec Shay et « Tout Grailler » avec Fianso, qui peut plaire à un public plus traditionnel. Une fois de plus, Jul a fait preuve d’éclectisme, ce qui est une de ses marques depuis ses premiers projets.

Quant au reste du projet, celui-ci est bien plus maîtrisé que l’ensemble de sa discographie car les trois-quart des morceaux de l’album « Inspi d’ailleurs » peuvent devenir des potentiels hits, faisant preuve de bien plus de professionnalisme. Ainsi, cette pause artistique de la part de Jul a été tout sauf une perte de temps puisqu’il a proposé le projet le plus abouti de sa carrière, notamment sur les sonorités où il y a moins de tentatives musicales, qui n’ont pas toujours été une franche réussite.

Désormais, il faudra voir si Jul confirme son statut de tête d’affiche, en termes de résultats commerciaux, mais il y a fort à parier que l’artiste phocéen atteigne une fois de plus la barre des 45 000 exemplaires écoulés, puisqu’il a réussi à se stabiliser à cette échelle. La sortie de l’album « Inspi d’ailleurs » peut être considéré tel un retour du rappeur Marseillais dans le rap français et au vu de l’attente autour de ce projet, il a fort à parier que Jul impressionne une fois de plus. Une habitude dans sa carrière, finalement. Ajoutons à cela que ce même Jul s'est parfaitement adapté à la période actuelle de Coupe du Monde avec son titre « Fais Moi La Passe », montrant aussi que le rappeur Marseillais réussit parfaitement à vendre son projet de la meilleure des façons.

https://open.spotify.com/album/5WWA8dzVfF3HcTxmnyQkd6